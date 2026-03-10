La Ferrari si prepara a presentare l’ala “Macarena” già in Cina, dopo l’esperienza positiva a Melbourne. La scuderia di Maranello ha annunciato che questa nuova componentistica sarà montata sulle vetture in vista del prossimo Gran Premio. La modifica fa parte degli aggiornamenti tecnici pianificati e sarà adottata nel primo weekend di gara in Asia. La squadra ha comunicato i dettagli sui tempi di implementazione.

La Ferrari ci prova. La scuderia di Maranello, infatti, dopo il positivo esordio di Melbourne (al netto dello strapotere messo in mostra dalla Mercedes) vuole “battere il ferro finché è caldo” e tenterà di fare tutto quello che è in suo potere per rimanere in scia alle vetture di George Russell e Andrea Kimi Antonelli. L’impresa, perché di impresa si tratta, non sarà semplice ma, mai come in questa occasione, il team emiliano sembra avere diverse frecce al proprio arco per vendere cara la pelle. Dopo un fine settimana inaugurale che ha messo in mostra Charles Leclerc e Lewis Hamilton come gli unici rivali credibili delle Frecce d’argento (con tutti gli altri avversari che veleggiavano a quasi un minuto di distacco) il Circus si sposa immediatamente a Shanghai per l’attesissimo Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Ferrari accelera i tempi: l’esordio dell’ala “Macarena” dovrebbe arrivare già in Cina

Articoli correlati

Leggi anche: Roma, Wesley accelera i tempi: ritorno possibile già contro la Cremonese

Rinnovo Yildiz, la Juve ora accelera: la firma sul nuovo accordo può arrivare in tempi brevi! La dirigenza ha fatto queste due promesse al turco: i dettagliCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Contenuti e approfondimenti su Ferrari accelera

Temi più discussi: Renault accelera l’offensiva globale: ecco la nuova showcar Bridger Concept; Formula 1 | Il Gruppo Brembo accelera l’innovazione verso la nuova era; Ferrari F1 2026 , mini turbina anti-lag: il segreto dei test.

La Ferrari accelera i tempi: l’esordio dell’ala Macarena dovrebbe arrivare già in CinaLa Ferrari ci prova. La scuderia di Maranello, infatti, dopo il positivo esordio di Melbourne (al netto dello strapotere messo in mostra dalla Mercedes) ... oasport.it

La Ferrari spaventa il Mondiale con idee e velocità, ora però serve la mentalità vincenteI tempi sorprendenti della Rossa nei test hanno entusiasmato i tifosi e iniziano a intimorire le altre scuderie. Ritrovare l'attitudine al successo è la vera mission di Vasseur ... msn.com

La Ferrari accelera i tempi: l’esordio dell’ala “Macarena” dovrebbe arrivare già in Cina - x.com

Ferrari 360 da AMMG! Rappresenta uno dei capitoli più raffinati della storia Ferrari: linee senza tempo, telaio in alluminio e un V8 aspirato capace di regalare emozioni autentiche ad ogni accelerazione. Un perfetto equilibrio tra lusso, performance e artigia - facebook.com facebook