In Cina, Ferrari annuncia aggiornamenti aerodinamici per la sua monoposto. La scuderia ha effettuato modifiche che hanno portato a risultati sorprendenti durante i test in Bahrain sulla SF-26. La squadra ha lavorato su nuove soluzioni tecniche per migliorare le prestazioni del veicolo, che saranno introdotte nelle prossime gare. Questi interventi riguardano specifici aspetti del design aerodinamico della monoposto.

La Ferrari apporterà delle modifiche alla monoposto rossa. Queste hanno permesso alla SF-26 dei test straordinari in Bahrain. Stupiscono le novità nell’aerodinamica. A scriverlo é “La Gazzetta dello Sport”. La Ferrari e l’ala “Macarena”. Così scrive Gazzetta: “La Macarena c’è! La Ferrari ha portato a Shanghai, sciogliendo qualsiasi possibile riserva, tre esemplari dell’ala posteriore “macarena”, quella caratterizzata dal ribaltamento del flap con l’aerodinamica attiva azionata, mediante la rotazione di 270 gradi dei flap consentita dagli attuatori nascosti all’interno delle paratie laterali dell’ala.” E continua: “Il tracciato di Shanghai,... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Ferrari, novità aerodinamiche in Cina

FERRARI VUOLE VINCERE IN CINA

