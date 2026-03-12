Ferrari ecco l' ala macarena | è pronta per la Cina Le altre novità aerodinamiche

La Macarena c’è! La Ferrari ha portato a Shanghai, sciogliendo qualsiasi possibile riserva, tre esemplari dell’ala posteriore "macarena", quella caratterizzata dal ribaltamento del flap con l’aerodinamica attiva azionata, mediante la rotazione di 270 gradi dei flap consentita dagli attuatori nascosti all’interno delle paratie laterali dell’ala. È dunque confermato il suo utilizzo in questo fine settimana a partire dalla FP1 di venerdì mattina, come avevamo anticipato ieri. Il tracciato di Shanghai, per la sua conformazione, ma soprattutto per la presenza del lungo rettilineo che porta alla curva 14, rappresenta il terreno ideale... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

