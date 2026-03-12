Lewis Hamilton ha un legame particolare con il Gran Premio di Cina, dove nella sua carriera ha conquistato sei vittorie e altrettante pole position. In totale, il pilota britannico ha salito nove volte sul podio in questa gara e ha segnato quattro giri veloci. L’ultima vittoria in Cina risale al 2025, quando si impose anche nella Sprint Race.

In Cina è iniziato da poco l’anno del Cavallo di Fuoco e la Ferrari spera che sia di buon auspicio. Anche perché il GP d’Australia ha dato delle indicazioni positive e Lewis Hamilton ha un rapporto speciale con Shanghai, dove ha conquistato sei vittorie, sei pole position, nove podi, quattro giri veloci e il successo nella Sprint Race del 2025, unica gioia della scorsa stagione. Il britannico ha chiuso il primo GP di quest’anno in quarta posizione, a meno di un secondo da Charles Leclerc, dimostrando di trovarsi bene con la SF-26. Adesso l’obiettivo è quello di spezzare la maledizione zero podi con la rossa. Nel 2007, al debutto in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari: Hamilton e la maledizione zero podi da scacciare. A Shanghai il feeling è speciale

Articoli correlati

Leggi anche: Leclerc: "A Shanghai Ferrari più vicina alle Mercedes". Hamilton: "Il team lavora duro"

Dominio Mercedes, ma la Ferrari è vicina nelle prestazioni in gara. E a Shanghai...Il confronto prestazionale tra Ferrari e Mercedes nel GP di Australia si basa su dei punti cardine ben precisi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ferrari Hamilton e la maledizione zero...

Temi più discussi: Lego svela due set dedicati ai caschi dei piloti Ferrari Hamilton e Leclerc; Hamilton, la Cina è vicina: un anno fa a Shanghai l'unica sua gioia in Ferrari, e ora...; Hamilton è tornato, ha ottenuto la Ferrari che voleva. E ora vuole prendersi la rinvicita su Leclerc; F1 | Ferrari, due buone notizie: la SF-26 è solida e Hamilton è in forma.

La Ferrari scatena la macarena, nuova ala che aumenta la velocitàNel prossimo Gran Premio in Cina il team di Maranello prepara un'arma a sorpresa, così può ridurre il distacco dalle Mercedes. La sfida di Leclerc e Hamilton a Russell e Antonelli è già partita ... panorama.it

Ferrari osa in Cina: ecco l’ala Macarena sulle SF-26 di Leclerc e Hamilton, sfida aperta alla MercedesLa Ferrari porta a Shanghai l’innovativa ala Macarena sulle SF-26 di Leclerc e Hamilton. Velocità di punta, gestione dell’energia e performance elevate: la sfida alla Mercedes è ufficialmente lanciata ... automoto.it

Nuova Ferrari Amalfi Spider. V8 biturbo 3.9 da 640 CV. 760 Nm. 1470 kg. Cambio automatico a 8 rapporti con modalità sequenziale. Trazione posteriore. 0-100 in 3.3 secondi. Velocità massima di 320 km/h. Disegnata da Manzoni. Prezzo Da 2 - facebook.com facebook

Ferrari Amalfi Spider, 640 cavalli che corrono a cielo aperto x.com