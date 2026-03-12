Leclerc | A Shanghai Ferrari più vicina alle Mercedes Hamilton | Il team lavora duro

In Cina, i piloti della Ferrari si sono mostrati cauti ma fiduciosi, mentre il team si prepara alle prossime gare. Leclerc ha dichiarato che a Melbourne la scuderia non ha ancora sfruttato tutto il potenziale, anche se in qualifica non saranno ancora al livello delle Mercedes. Hamilton ha invece commentato che il team lavora intensamente, senza fornire ulteriori dettagli.

Il ritorno della F1 in Cina mette la Ferrari sotto i riflettori. È grande la curiosità di scoprire se su una pista come quella di Shanghai cambierà qualcosa nel duello che si è visto a Melbourne contro la Mercedes. Lewis Hamilton e Charles Leclerc alla vigilia delle prime prove e della qualifica Sprint hanno delineato un quadro in cui la performance pura si intreccia con una nuova, complessa gestione dell'energia. Per Hamilton, il punto di partenza è il ritrovato piacere di guida. "Penso che queste vetture siano più piacevoli da guidare rispetto a quelle a effetto suolo, non c’è più bouncing (il saltellamento; n.d.r.) e questo è già fantastico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

