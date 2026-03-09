A Shanghai, la Ferrari si avvicina alle prestazioni della Mercedes in gara, nonostante il dominio della scuderia tedesca. Sul circuito di Melbourne, il team di Brackley ha mostrato i suoi punti di forza, ma la scuderia italiana ha risposto prontamente, mantenendo un livello competitivo. La lotta tra i due team si fa più serrata, mentre le prestazioni in pista continuano a cambiare.

Il confronto prestazionale tra Ferrari e Mercedes nel GP di Australia si basa su dei punti cardine ben precisi. A determinare il risultato hanno contribuito tre fattori di cui uno è stato complessivamente quello più determinante. Ci riferiamo alla gestione dell’energia della batteria, alle dimensioni della turbina e infine al graining degli penumatici, in particolar modo sull’anteriore sinistro. Il primo elemento, la disponibilità di energia, si è dimostrato il fattore più critico già in partenza, anzi addirittura nel giro di formazione. Molti piloti tra cui Max Verstappen, ma anche Kimi Antonelli si erano ritrovati al momento di schierarsi in griglia con la carica della batteria di fatto esaurita, nonostante ci fossero stati due giri in cui erano state compiute le routine di ricarica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dominio Mercedes, ma la Ferrari è vicina nelle prestazioni in gara. E a Shanghai...

Articoli correlati

Giorgio Piola: “Ferrari più vicina del previsto a Mercedes. La turbina più piccola scelta progettuale da applaudire”La nuova era della Formula Uno si è aperta a Melbourne con la vittoria di George Russell, che ha rispettato il pronostico della vigilia dopo la...

F1, nelle qualifiche in Australia brillano le Mercedes che conquistano la pole. Ferrari ancora maleIl sipario si è alzato sulla stagione 2026 di Formula 1 con un verdetto inequivocabile emerso dalle qualifiche del Gran Premio d’Australia.

Contenuti e approfondimenti su Dominio Mercedes

Temi più discussi: Dominio senza storia (ma con critiche) per Mercedes al debutto delle nuove F1; Gp Australia, dominio Mercedes: vince Russell. Ma la Ferrari c’è e sale sul podio; Mercedes riporta la F1 indietro di 10 anni: mai un distacco così alto tra primo e terzo nella prima qualifica dal 2016; F1: in Australia prima fila Russell-Antonelli, é dominio Mercedes.

F1 GP Australia, dominio Mercedes, Ferrari può sognare: le pagelleIl campionato 2026 di F1 è iniziato nel segno di Mercedes. Russell e Antonelli hanno preceduto Leclerc e Lewis Hamilton. I top e i flop di Melbourne ... virgilio.it

F1, Gp d’Australia: Russell vince davanti ad Antonelli e Leclerc, dominio Mercedes ma la Ferrari lottaLa prima gara della stagione viene dominata dalle Frecce d'argento, ma le Rosse ci sono e hanno dato battaglia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Visto solo ora il Gran Premio di Australia. Regole cervellotiche che hanno portato a un dominio della Mercedes. Se non le cambiano, il Mondiale finisce a giugno. x.com

#Ferrari, Hamilton alza la voce sul dominio Mercedes #formula1 #f1 - facebook.com facebook