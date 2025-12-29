L’Inter lavora con attenzione sul mercato, puntando a rafforzare l’attacco. Secondo fonti vicine al club, Marotta ha individuato una strategia per arrivare all’attaccante desiderato attraverso un accordo con il Verona. La trattativa, ancora in fase preliminare, si concentra su modalità di collaborazione che possano soddisfare entrambe le parti. Restano da definire i dettagli, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sui prossimi sviluppi.

Inter News 24 Ecco di che cosa si tratta. Le grandi manovre per il futuro dell’ Inter sono già iniziate e portano dritte a Verona. Se per l’esterno Rafik Belghali sussiste al momento un intoppo di natura burocratica che ne congela l’arrivo immediato a gennaio, la strada per Giovane Santana appare decisamente in discesa in vista della prossima stagione. L’attaccante brasiliano dell’ Hellas Verona è stato individuato dagli scout come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo: si tratta di un jolly tattico, giovane e futuribile, che rispecchia perfettamente i rigidi parametri di sostenibilità e talento imposti dalla proprietà Oaktree. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giovane Inter, asse caldo col Verona: Marotta ha l’asso nella manica per arrivare all’attaccante!

Leggi anche: Muharemovic Juve, è scontro totale con l’Inter: Marotta prova lo sgarbo, ma i bianconeri hanno un asso nella manica. Le ultime

Leggi anche: L'Inter ha un asso nella manica. E arriva dalla panchina...

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inter-Tottenham, asse caldo: affare possibile; Inter, un altro affare alla Sucic: Per anticipare la concorrenza; Inter, strategia mercato estate: asse caldo con l’Atalanta tra Ederson e Palestra; Palestra Inter la partita con l’Atalanta dà l’occasione per un nuovo summit? Ausilio insiste.

L’Inter sorride: le grandi prove di due leader e del giovane Pio hanno riportato i nerazzurri in vetta Le pagelle di Atalanta-Inter le potete leggere sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi e su Gazzetta.it - facebook.com facebook

L’Inter ha in pugno l’erede di Calhanoglu: 11 anni più giovane e ‘solo’ 13 milioni x.com