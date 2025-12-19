Ferrari Amalfi | la nuova era della GT V8 di Maranello

Ferrari Amalfi segna l’inizio di una nuova era per le Gran Turismo V8 di Maranello. Un progetto innovativo che ridefinisce il concetto di eleganza e tecnologia, offrendo un’esperienza di guida unica e all’avanguardia. Con un design rinnovato e un abitacolo altamente tecnologico, questa vettura rappresenta il futuro della tradizione Ferrari, mantenendo intatti i valori di potenza e stile che da sempre la contraddistinguono.

© Ilgiornale.it - Ferrari Amalfi: la nuova era della GT V8 di Maranello La Ferrari Amalfi è la nuova interpretazione del concetto di Gran Turismo V8 secondo Maranello. Non un semplice restyling della Roma, ma un progetto completamente ripensato, che introduce un linguaggio formale più moderno, un abitacolo tecnologicamente avanzato e una meccanica profondamente evoluta. Una 2+ elegante nelle forme e ancor più coinvolgente nella guida, pensata per soddisfare un pubblico che vuole vivere la sportività Ferrari ogni giorno, senza rinunciare a comfort, praticità e stile. Il celebre V8 – senza elettrificazione - arriva a 640 cavalli, mentre il sistema frenante brake-by-wire e l'aerodinamica attiva integrata la rendono una delle proposte più complete e trasversali del Cavallino Rampante in questo segmento.

