La serie D osserva un turno di stop per gli impegni della rappresentativa di categoria al Torneo di Viareggio, per le squadre è l’occasione per prepararsi al rush finale. Mancano otto gare alla conclusione del campionato e la Maceratese è chiamata a partite in cui è vietato sbagliare perché hanno valore doppio in quanto i biancorossi affrontano avversari in lotta per evitare la retrocessione. In casa la squadra di Possanzini non può permettersi di perdere contro Termoli (15 marzo), San Marino (29) e Recanatese (9 aprile); in trasferta i biancorossi sono chiamati a muovere la classifica a Castelfidardo (2 aprile), a Pomezia (19 aprile) e a Chieti (3 maggio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese al rush finale. In arrivo le gare decisive

