Lischi ha iniziato la partita come mezzala destra e poi ha preso in mano il centrocampo della Fermana insieme a Marin, che ha condiviso con lui la fase di gestione del gioco. La squadra ha bisogno di raccogliere 18 punti nelle prossime sei partite per raggiungere l’obiettivo. La formazione ha mostrato diverse varianti nel corso dell’incontro.

E’ passato da mezzala destra in avvio di gara a gestire a due il centrocampo della Fermana insieme a Marin. Luca Lischi ha lottato insieme agli altri compagni di squadra in casa del Montecchio Gallo, cedendo solo nel finale e passando lo scettro di prima della classe. Ma di certo il toscano non è uno che si arrende facilmente: "C’è amarezza per la sconfitta – ha ammesso, ospite a Fermana Live - ma le chiacchiere stanno a zero. Dopo essere rimasti in dieci siamo rientrati con un grande spirito, non abbiamo ottenuto il risultato sperato ma ne usciamo fortificati e ora pensiamo solo ed esclusivamente a domenica prossima. Qui si gioca per vincere sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lischi: "La Fermana deve fare 18 punti nelle prossime sei gare"

Scudetto tra Inter e Milan, Vernazza: “Allegri non ha alternative, deve fare 6 punti nelle prossime due”'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola presenta un lungo articolo firmato Sebastiano Vernazza sulla sfida Scudetto tra Inter e Milan.

Sei punti nelle ultime sette gare. Adesso il passo è da playoutLa sensazione di una squadra in caduta libera che ha avuto chi ha assistito alla prestazione di Chiavari, fotocopia ancora più sbiadita di quella di...

Altri aggiornamenti su Lischi La Fermana deve fare 18 punti....

Temi più discussi: Lischi: La Fermana deve fare 18 punti nelle prossime sei gare; Fermana, nulla è perduto. Lischi: Dobbiamo vincere tutte le ultime sei partite; Fermana, Lischi: 18 punti in sei partite, vogliamo vincere il campionato; Infortuni, squalifiche, pressione e forze fresche: la Fermana deve reagire per non perdersi del tutto.

Fermana, Lischi: 18 punti in sei partite, vogliamo vincere il campionatoECCELLENZA - L'esterno toscano è chiaro. Non riesco ad associare la parola timore al calcio, con la Sangiustese solo la vittoria Non molleremo, vogliamo vincere il campionato. Lo ha detto Luca Lis ... youtvrs.it

Infortuni, squalifiche, pressione e forze fresche: la Fermana deve reagire per non perdersi del tuttoDomenica al Recchioni arriva la Sangiustese. Out Nunzi e Cicarevic, si scalda Petronelli o Carmona? Ko muscolari hanno rimpicciolito Gentilini che ha perso la vetta ma è abituato a navigare nel mare m ... youtvrs.it

Fermana Football Club. . FERMANA LIVE EP. 5 con Luca Lischi e Giuseppe Perroni uno spazio firmato Fermana FC in collaborazione con Incandenza - facebook.com facebook