Fenomeno Betoneghe DOC al Piccolo Teatro lo spettacolo incassa l' ennesimo sold-out

Al Piccolo Teatro di Padova, durante le celebrazioni per i 25 anni, lo spettacolo delle “Betoneghe D.O.C.” ha registrato il suo ennesimo sold-out. Le “Betoneghe D.O.C.” sono tra i personaggi più rappresentativi di questo traguardo, che si svolge nella sala di via Asolo, nella zona Paltana. La tournée e gli appuntamenti hanno attirato numerosi spettatori nel corso delle settimane.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 14 marzo torna a grande richiesta “Betoneghe D.O.C. (de origine caseina)”, la commedia ideata e diretta da Giovanna Digito che ha conquistato il pubblico del Nord-Est Le “Betoneghe D.O.C.” sono tra i personaggi che hanno segnato la storia dei 25 anni del Piccolo Teatro di Padova, festeggiati in queste settimane nella sala di via Asolo, in zona Paltana. Il loro ultimo spettacolo, che tornerà a grande richiesta sabato 14 marzo, è già sold out da settimane. Ideato e diretto da Giovanna Digito e portato in scena dal Teatro delle Arance, lo spettacolo ha come protagoniste Silvana, Renata e Franca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

