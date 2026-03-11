Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina malore per la figlia che l' ha trovata in un lago di sangue | è incinta

A Messina, Daniela Zinnanti è stata trovata senza vita in casa, con segni di violenza. La figlia, che l’ha scoperta e si trova attualmente in ospedale, è incinta e ha avuto un malore dopo averla trovata. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’accaduto. La scena del ritrovamento ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Quando ha trovato il cadavere della madre ha accusato un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso. Ora la figlia di Daniela Zinnanti si trova ricoverata all’ospedale Piemonte dove è stata sottoposta ad accertamenti. La giovane, infatti, è incinta e si trova al settimo mese di gravidanza. È stata lei, tristemente, a scoprire il femminicidio nell’abitazione di via Lombardia, a Messina, dove la madre viveva da sola. La figlia di Daniela Zinnanti è incinta Come riporta Ansa, la figlia di Daniela Zinnanti si trova ricoverata all’ospedale Piemonte di Messina per accertamenti. È stata proprio la ragazza a rinvenire il cadavere della madre, alle 19:30 di martedì 10 marzo, nell’appartamento in cui la donna viveva da sola in via Lombardia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

