A Messina, si è consumato un femminicidio mentre Santino Bonfiglio si trovava in libertà, poiché il suo braccialetto elettronico risultava indisponibile. La vicenda riguarda la tragica morte di Daniela Zinnanti e la presenza di Bonfiglio in assenza di dispositivi di sorveglianza elettronica. La situazione ha attirato l'attenzione sulle modalità di monitoraggio e sulla gestione dei soggetti coinvolti.

Contrariamente a quanto riportato nelle prime notizie sul femminicidio di Daniela Zinnanti, l'ex compagno Santino Bonfiglio non indossava il braccialetto elettronico quando si è presentato presso l'abitazione della donna, in via Lombardia a Messina. L'uomo, 67 anni, avrebbe comunque violato la restrizione degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto dopo la seconda denuncia della donna. Bonfiglio non indossava il dispositivo in quanto non era disponibile dopo la decisione del gip.

© Virgilio.it - Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, Santino Bonfiglio senza braccialetto elettronico perché indisponibile

