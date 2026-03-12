Femminicidio Daniela Zinnanti l'ex evaso dai domiciliari | braccialetto elettronico sarebbe arrivato oggi

L'ex marito di Daniela Zinnanti, coinvolto nel femminicidio, avrebbe dovuto ricevere oggi il braccialetto elettronico che avrebbe garantito il monitoraggio degli arresti domiciliari. Il dispositivo, arrivato solo ora, avrebbe potuto impedire l'omicidio avvenuto in casa, dove Daniela è stata colpita con decine di coltellate. La consegna del braccialetto è un passaggio chiave nel procedimento.

Santino Bonfiglio avrebbe dovuto ricevere il braccialetto elettronico oggi: il dispositivo, associato alla misura degli arresti domiciliari, avrebbe potuto evitare il femminicidio di Daniela Zinnanti, uccisa in casa con decine di coltellate.