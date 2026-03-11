Daniela Zinnanti massacrata in casa dall’ex scappato dai domiciliari Il braccialetto elettronico sarebbe dovuto arrivare domani

Santino Bonfiglio, 67 anni, si è allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, che prevedevano anche l’installazione di un braccialetto elettronico. La vittima, Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata trovata uccisa nella sua casa. Il dispositivo, che avrebbe dovuto essere installato entro il giorno successivo, non è stato ancora messo.

Sarebbe dovuto arrivare domani il braccialetto elettronico disposto, insieme agli arresti domiciliari, per Santino Bonfiglio, 67 anni, reo confesso del femminicidio della sua ex Daniela Zinnanti, 50 anni. Il dispositivo di controllo, che il gip aveva prescritto nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dopo la denuncia per lesioni presentata dalla vittima il 5 febbraio scorso, non era disponibile al momento della esecuzione del provvedimento. La donna è stata uccisa ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. Bonfiglio, evaso dai domiciliari, si è presentato a casa della donna per parlarle, ma è stato respinto. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Daniela Zinnanti massacrata in casa dall’ex, l’incontro rifiutato e le denunce ritirate: perché lui era senza braccialetto elettronicoHa confessato appena è stato fermato dalla polizia santino Bonfiglio, 67 anni, accusato del femminicidio della sua ex Daniela Zinnanti, 50 anni.

Daniela Zinnanti massacrata in casa dall’ex, il femminicidio mentre era ai domiciliari. Giallo sul briaccialetto elettronico «non disponibile»Ha confessato appena è stato fermato dalla polizia santino Bonfiglio, 67 anni, accusato del femminicidio della sua ex Daniela Zinnanti, 50 anni.

Tutto quello che riguarda Daniela Zinnanti

Temi più discussi: Femminicidio a Messina, Daniela Zinnanti uccisa dall’ex evaso dagli arresti domiciliari; Messina, uccisa con decine di coltellate: confessa l'ex compagno, era ai domiciliari; Daniela Zinnanti uccisa con decine di coltellate, confessa l'ex compagno: l'aveva già picchiata, lei aveva ritirato la denuncia; Femminicidio a Messina, donna uccisa con decine di coltellate: fermato l'ex compagno.

Bonfiglio le aveva già spaccato 7 costole. Il fratello di Daniela si dispera: femminicidio annunciatoL’uomo era ai domiciliari per minacce e violente. Roberto Zinnanti: All’inizio mia sorella era convinta di poterlo cambiare ma poi ha chiuso. L’ultima volta lo aveva denunciato. La 50enne di Messina ... quotidiano.net

Daniela Zinnanti uccisa con decine di coltellate, confessa l'ex compagno: l'aveva già picchiata, lei aveva ritirato la denunciaFemmincidio a Messina. Daniela Zinnanti, una donna di 50 anni, è stata uccisa nella sera di martedì 10 marzo nella sua casa in via Lombardia, nela quartiere Lombardo. A colpirla ... leggo.it

Santino Bonfiglio, 67 anni, il femminicida di Daniela Zinnanti, ha confessato il delitto sostenendo che sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite con la donna scoppiata durante un incontro chiarificatore - facebook.com facebook

Daniela Zinnanti uccisa a Messina a coltellate, l'ex confessa. Era ai domiciliari con la disposizione dell'uso del braccialetto elettronico, ma non era mai stato installato perché non disponibile. Il fratello: "Femminicidio annunciato" x.com