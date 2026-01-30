Cisl 1.088 vertenze nel 2025 | una su tre nel terziario recuperati più di 5 milioni

Nel 2025, la Cisl di Bergamo ha gestito 1.088 vertenze, un numero che conferma la crescita delle battaglie dei lavoratori. Un caso su tre riguarda il settore terziario, che si dimostra sempre più fragile. Durante l’anno, l’ufficio ha portato a casa oltre 5 milioni di euro recuperati per i dipendenti in difficoltà. Risultati concreti, che dimostrano come la presenza degli sindacati sia ancora fondamentale per difendere i diritti di chi lavora.

Anche durante l’anno appena concluso, il lavoro dell’Ufficio Vertenze della Cisl di Bergamo ha prodotto risultati tangibili per i lavoratori assistiti, oltre 1.600, che ha “riportato” nelle tasche di dipendenti alle prese con licenziamenti ingiusti, crisi d’impresa, paghe non corrette o richieste di danni più di 5 milioni di euro. Nel corso del 2025, Ufficio Vertenze CISL ha gestito 1.088 vertenze (47 in più rispetto all’anno precedente) e 153 procedure di crisi d’impresa (erano 149). In totale i lavoratori assistiti sono stati 1.664. Il recupero delle somme dovute ai lavoratori è oltre i 5 milioni di euro e, sul totale, 2.🔗 Leggi su Bergamonews.it

