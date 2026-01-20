Green Building | leva strategica per la neutralità climatica europea

L’edilizia sostenibile rappresenta un elemento chiave nella strategia dell’Unione Europea per raggiungere la neutralità climatica. Attraverso pratiche e tecnologie innovative, il settore edilizio contribuisce alla transizione ecologica e allo sviluppo economico, consolidando il ruolo di Green Building come leva strategica per un futuro più sostenibile.

(Adnkronos) – L’edilizia sostenibile si conferma oggi un pilastro fondamentale per la transizione ecologica e la crescita economica dell'Unione Europea. Durante l’evento “Edilizia sostenibile come motore di innovazione e crescita”, svoltosi presso l’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma, esperti e rappresentanti istituzionali hanno delineato il futuro del comparto, evidenziando come il costruire "green" non sia più una scelta discrezionale, ma una necessità per la competitività industriale. L'incontro, promosso in collaborazione con Confimi Industria e il supporto di ICE Agenzia, ha evidenziato una convergenza strategica tra Roma e Bratislava.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Green Building: leva strategica per la neutralità climatica europeaAl centro del forum italo-slovacco a Roma, l'edilizia sostenibile emerge come motore di innovazione industriale. La sfida della decarbonizzazione urbana entro il 2030 coinvolge direttamente le capital ... msn.com

