Genoa Stanciu può già salutare | si va verso la risoluzione anticipata!

Il Genoa sta valutando la risoluzione anticipata del contratto di Stanciu, il trequartista romeno. La decisione sembra ormai definita, segnando la fine dell’esperienza del giocatore in rossoblù. Questa scelta potrebbe portare a un addio consensuale, aprendo così un nuovo capitolo per entrambe le parti. Restano da attendere gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l’accordo di separazione.

L’avventura italiana di Nicolae Stanciu è arrivata al capolinea molto prima del previsto. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio, il Genoa è ormai a un passo dalla risoluzione consensuale anticipata del contratto con il centrocampista della nazionale rumena. Una scelta tecnica che sancisce di fatto la fine di una scommessa estiva: il giocatore era sbarcato a Genova a parametro zero dopo aver concluso la sua parentesi in Saudi Pro League con il Damac FC, portando in dote esperienza e qualità tecnica. Nonostante le aspettative, il trequartista classe 1993 non è mai riuscito a integrarsi pienamente nei meccanismi tattici del Grifone. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calcio: vacanze finite in casa Genoa, visite mediche per Stanciu - Visite mediche e poi subito al Signorini per il primo giorno di allenamenti per il capitano della nazionale rumena Nicolae Stanciu, tra i primi acquisti del mercato estivo del Genoa. ansa.it

Venti alle 20. Lo abbiamo ritrovato, cosa Il pallone di Stanciu. Forza Genoa. - facebook.com facebook

Genoa, Stanciu insultato. Si eccede con le minacce. Il club: “Ci dissociamo” x.com