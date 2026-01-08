FC 26 Harry Kane POTM di Dicembre | il Re del Gol della Bundesliga arriva a quota 91

Harry Kane, riconosciuto come Player of the Month (POTM) di dicembre dalla EA Sports, ha raggiunto quota 91 reti nella Bundesliga. Con la sua esperienza e il suo talento, il calciatore si conferma come uno dei protagonisti della stagione. Questa premiazione sottolinea l’importanza del suo contributo alla squadra e il suo ruolo di riferimento nel campionato tedesco.

EA Sports ha ufficializzato Harry Kane come Player of the Month (POTM) della Bundesliga per il mese di dicembre. L’attaccante del Bayern Monaco riceve una carta speciale da 91, che lo consacra come uno dei finalizzatori più letali dell’intero gioco, proprio mentre si aprono le votazioni per il TOTY. Analisi tecnica: Il terminale offensivo definitivo. Questa versione di Kane è pensata per chi cerca un centravanti d’area capace di trasformare in oro ogni pallone toccato. Tiro Devastante (94): Una statistica ai limiti della perfezione. Kane non sbaglia praticamente mai, sia dalla distanza che all’interno dell’area di rigore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

