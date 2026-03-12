FC 26 Incontri Principali 12 marzo 2026

Il 12 marzo 2026 si terranno gli incontri principali della FC 26, un evento settimanale che riunisce le sfide più rilevanti della settimana. La SBC organizza l’appuntamento, che si concentra sulle questioni principali affrontate nel periodo. L’evento rappresenta un momento di confronto tra i partecipanti, che analizzano le principali tematiche in agenda. L’appuntamento si svolge come di consueto, con un focus sulle sfide più rilevanti della settimana.

SBC: Incontri Principali – Le sfide della settimana. Torna l’appuntamento settimanale con gli Incontri Principali. Questa sfida è il modo migliore per trasformare i giocatori di basso valore presenti nel tuo club in pacchetti scambiabili, sperando nel colpaccio durante la promo FUT Birthday. Dettagli e Premi. Premio Finale: 1x Mega-pacchetto (Scambiabile). Scadenza: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Analisi delle Sfide. 1. Barcellona vs Siviglia. Requisiti: Min. 1 giocatore dalla Spagna, max 3 giocatori dello stesso campionato, min. 3 giocatori Oro, qualità minima Argento.. Intesa: Min. 14.. Premio: 1x Pacchetto oro maxi. 2. Como vs Roma. Requisiti: Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

