FC 26 | Incontri Principali 29 Gennaio 2026

Questa settimana gli Incontri Principali tornano con alcuni dei match più attesi in Europa. Come sempre il giovedì, i giocatori potranno sfidarsi in partite che offrono premi interessanti, pensati per accumulare pacchetti in vista dei nuovi contenuti TOTY. La sfida è aperta, e chi punta a rafforzare la propria squadra non può perdere questa occasione.

Torna l’appuntamento fisso del giovedì con gli Incontri Principali (Marquee Matchups). Questa settimana il focus è su alcuni dei big match europei più caldi, con premi interessanti per rimpinguare il club di pacchetti in vista dei nuovi contenuti TOTY. Completando l’intero gruppo riceverai come premio finale un Pacchetto giocatori zinco rari (scambiabile). Analisi delle 4 Sfide. 1. PSV Eindhoven vs Feyenoord. Requisiti: Almeno 1 giocatore dei Paesi Bassi, massimo 4 giocatori dello stesso campionato, minimo 3 rari, tutti almeno argento.. Strategia: Usa una base di giocatori della Eredivisie di nazionalità olandese per risolvere l’intesa e il requisito nazionale in un colpo solo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

