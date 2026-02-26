Questa settimana, le principali sfide calcistiche europee sono al centro dell’attenzione, con incontri che coinvolgono alcune delle squadre più note del continente. Dalle strade di Glasgow alle arene di Londra, il calcio si fa protagonista tra partite di grande livello e attesi confronti che attirano l’interesse di tifosi e appassionati.

Questa settimana EA Sports ci porta sui campi più caldi d’Europa, dal leggendario Old Firm di Glasgow fino al big match di Londra tra Arsenal e Chelsea. Il Premio Finale. Contenuto: 1x Pacchetto giocatori zinco rari ( Scambiabile ).. Scadenza: 7 giorni.. Le 4 Sfide nel Dettaglio. 1. Rangers vs Celtic. Requisiti: Min. 1 giocatore dalla Scozia, max. 3 dello stesso campionato, min. 3 rari, tutti i giocatori almeno d’argento.. Intesa: 14.. Premio: 1x Pacchetto giocatori misti (Scambiabile).. 2. Olympique Marsiglia vs Lione. Requisiti: Min. 2 giocatori dalla Ligue 1, min. 4 della stessa nazionalità, max. 4 campionati, min. 3 oro, tutti i giocatori almeno d’argento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC Incontri Principali: Guida e Requisiti Settimanali (26 febbraio 2026)

FC 26 SBC Incontri Principali UCL: Guida e RequisitiTornano le grandi notti europee e con esse la sfida dedicata agli Incontri Principali della UEFA Champions League.

Leggi anche: FC 26 SBC Incontri Principali UCL 2: Requisiti e Premi

Le SBC Più Forti e Convenienti in FC26 (Aggiornate!)

