I farmaci anti-obesità possono essere efficaci nel ridurre il peso, ma uno studio evidenzia che chi interrompe il trattamento rischia di recuperare il peso perso in meno di due anni. La sospensione delle iniezioni sembra determinare un ritorno rapido e consistente del peso, superando di gran lunga le dinamiche di altre strategie di perdita ponderale. È importante valutare attentamente le modalità di mantenimento dei risultati nel percorso di gestione del peso.

AGI - Chi interrompe le iniezioni dei farmaci anti-obesità tende a recuperare tutto il peso perso in meno di due anni, con una velocità nettamente superiore rispetto a qualsiasi altro approccio alla perdita di peso. I farmaci dimagranti, noti come agonisti del GLP-1 (tra cui semaglutide e tirzepatide ), sono stati sviluppati inizialmente per il trattamento del diabete. Agiscono imitando l’ormone GLP-1, che aumenta il senso di sazietà e riduce l’appetito. La ricerca, condotta da un team dell’Università di Oxford e pubblicata sul BMJ, ha analizzato 37 studi esistenti sui farmaci per la perdita di peso, coinvolgendo complessivamente 9. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Farmaci anti-obesità: chi li sospende riprende peso in meno di 2 anni

Leggi anche: Farmaci anti-obesità e anti-diabete gratis per chi non può permetterseli: la proposta SIMDO arriva in Parlamento

Leggi anche: Scorpacciata di farmaci anti obesità, ma i medici lanciano l’allarme: “Rischi per la salute”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Farmaci anti-obesità e rischio cecità: secondo gli esperti non c'è un legame - 1, da semaglutide alla tirzepatide, sono diventati protagonisti non solo per la loro efficacia nel favorire una notevole perdita di ... gazzetta.it

Antitrust sospende vendita farmaci on line. Sui siti informazioni fuorvianti per i consumatori - L’intervento deciso a seguito dell’indagine condotta dall’Aifa e Carabinieri NAS, in collaborazione con i ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico e delle segnalazioni della Guardia di ... quotidianosanita.it

I farmaci anti-obesità funzionano, ma il prezzo li rende ancora inaccessibili a molti. Nel 2026 qualcosa potrebbe cambiare: cosa aspettarsi davvero su costi, brevetti e accesso alle cure - facebook.com facebook