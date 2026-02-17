Il cardiologo Pasquale Perrone Filardi spiega che i farmaci anti-obesità sono ormai molto diffusi, ma spesso vengono usati senza una reale necessità. A Roma, ha ricordato che questi medicinali non solo favoriscono la perdita di peso, ma possono anche influenzare positivamente la salute del cuore. Tuttavia, avverte che il loro uso indiscriminato può portare a rischi e complicazioni. Un esempio concreto è rappresentato dai pazienti che assumono questi farmaci senza una diagnosi accurata, mettendo a rischio la loro salute cardiovascolare.

Quando i farmaci diventano di moda non è mai cosa buona. Prendiamo i nuovi anti-obesità. Come ha ricordato oggi a Roma è Pasquale Perrone Filardi, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’Aou Federico II di Napoli e past president della Società italiana di cardiologia, questi medicinali non solo aiutano le persone obese a perdere peso, ma hanno un impatto importante dal punto di vista cardiovascolare. Eppure “semaglutide non è ancora rimborsabile con questa indicazione”. Al contempo si è diffuso negli anni un utilizzo off-label per perdere solo qualche chilo, accompagnato dalla segnalazione di diversi effetti avversi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il paradosso dei farmaci anti obesità, l’analisi del cardiologo

Farmaci anti-obesità e fertilità: la scoperta firmata Fondazione ForestaLa scoperta della Fondazione Foresta rivela un possibile legame tra farmaci usati per l’obesità e il diabete e la fertilità maschile.

Farmaci anti-obesità: chi li sospende riprende peso in meno di 2 anniI farmaci anti-obesità possono essere efficaci nel ridurre il peso, ma uno studio evidenzia che chi interrompe il trattamento rischia di recuperare il peso perso in meno di due anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.