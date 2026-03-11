Il 12 marzo 2026 alle 18:45 si giocherà la partita tra Panathinaikos e Real Betis in Europa League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si conoscono le quote e i pronostici. Nelle ultime uscite, il Betis ha subito una sconfitta contro il Getafe e ora punta a recuperare fiducia in questa sfida in Grecia. È probabile che entrambe le squadre segnino almeno un gol.

Le ultime partite del Real Betis non hanno avuto un esito particolarmente felice: gli andalusi sono reduci dalla brutta sconfitta col Getafe e cercano di ritrovare slancio ed entusiasmo in Europa. Giovedì sono attesi dalla sfida al Panathinaikos, che vive un periodo molto felice ma che dovrà affrontare questa gara con un numero di assenze. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Panathinaikos-Real Betis (Europa League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte in Grecia?

