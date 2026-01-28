Juventus | Luiz in prestito all’Aston Villa

La Juventus ha appena annunciato il trasferimento di Douglas Luiz all'Aston Villa. Il centrocampista brasiliano, nato nel 1998, si trasferisce in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto. Luiz lascia Torino dopo aver vestito la maglia bianconera e si prepara a una nuova avventura in Premier League.

La Juventus ha ufficializzato la cessione di Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano classe 1998 si trasferisce all’Aston Villa in prestito con diritto di riscatto. L’operazione, annunciata il 28 gennaio 2026 da Alfredo Pedullà, chiude una trattativa lampo che ha visto il club inglese muoversi con decisione nelle ultime ore della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa

La Juventus ha concluso il trasferimento di Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa, con diritto di riscatto per il club inglese.

Douglas Luiz Aston Villa, accordo trovato per il ritorno del brasiliano: la formula dell’operazione con la Juventus

Questo articolo fornisce aggiornamenti sul possibile ritorno di Douglas Luiz all’Aston Villa, con dettagli sulla formula dell’operazione che coinvolge anche la Juventus.

Argomenti discussi: Juve, Douglas Luiz va all'Aston Villa: si riaccende la speranza di cederlo la prossima estate; The Athletic - Il Chelsea valuta il prestito di Douglas Luiz: il centrocampista di proprietà della Juventus potrebbe lasciare il Nottingham Forest a gennaio; ? Juventus, il Chelsea vuole Douglas Luiz in prestito: le ultime; L'Aston Villa vince la corsa per il prestito di Douglas Luiz dalla Juve in piena emergenza infortuni.

juventus luiz in prestitoDouglas Luiz saluta la Juve e torna in prestito all'Aston Villa: il comunicato ufficialeL’ Aston Villa ha ufficializzato il ritorno di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, dopo gli ultimi mesi in prestito al Nottingham Forest, arriva dal club inglese in prestito dalla Juventus e ... corrieredellosport.it

juventus luiz in prestitoJuventus, Douglas Luiz torna all'Aston Villa: è ufficialeÈ ufficiale il suo passaggio in prestito dalla Juventus all'Aston Villa, club dal quale i bianconeri lo avevano acquistato per ben 52 milioni di euro. Con oltre 200 presenze, nell'Aston Villa Douglas ... fantacalcio.it

