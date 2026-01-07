Cisterna Volley otto partite senza vincere | Da una situazione difficile si esce restando uniti

Cisterna Volley affronta un momento difficile, con otto partite senza vittoria nel campionato. L’ultima affermazione risale al 16 novembre, contro Modena, in una partita che si è conclusa al tie break. La squadra si trova ora a dover affrontare questa fase complessa, sottolineando l’importanza di rimanere uniti e concentrati per superare le difficoltà e ritrovare il successo.

E' buio pesto in casa Cisterna Volley che da otto partite consecutive non vince in campionato - l'ultimo successo risale al 16 novembre in rimonta al tie break contro Modena - ed è reduce dalla sconfitta in cinque set nello scontro diretto con Grottazzolina. E mentre la squadra è tornata a. 🔗 Leggi su Today.it

