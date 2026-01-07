Cisterna Volley otto partite senza vincere | Da una situazione difficile si esce restando uniti
Cisterna Volley affronta un momento difficile, con otto partite senza vittoria nel campionato. L’ultima affermazione risale al 16 novembre, contro Modena, in una partita che si è conclusa al tie break. La squadra si trova ora a dover affrontare questa fase complessa, sottolineando l’importanza di rimanere uniti e concentrati per superare le difficoltà e ritrovare il successo.
E' buio pesto in casa Cisterna Volley che da otto partite consecutive non vince in campionato - l'ultimo successo risale al 16 novembre in rimonta al tie break contro Modena - ed è reduce dalla sconfitta in cinque set nello scontro diretto con Grottazzolina. E mentre la squadra è tornata a. 🔗 Leggi su Today.it
Cisterna Volley, otto partite senza vincere: “Da una situazione difficile si esce restando uniti” - L’analisi del ds Grande che invita città e tifosi a restare vicini alla squadra: “Non siamo contenti di come stanno andando le cose. today.it
Cisterna, parla di diesse Grande: "Dalle difficoltà si esce restando uniti. Il nostro progetto guarda lontano" - Dopo il ko contro Grottazzolina e otto gare senza successi, invita ambiente e tifosi a fare quadrato attorno alla squadra ... latinaoggi.eu
Pallavolo SL – Crisi Cisterna, parla Candido Grande: “Critiche sì, ma nel modo giusto” - 2 del PalaSavelli, il Cisterna Volley (dopo il lunedì di riposo) stamane è tornato a lavorare (seduta in palestra) per preparare la prossima gara di Regular Season: domenica 11 gennaio ... ivolleymagazine.it
VOLLEY | Il Cisterna riparte con fiducia, il direttore sportivo Grande: “Critiche costruttive e unità per la salvezza” - facebook.com facebook
