Beverly Hills 90210 | Andrea non ha mai indossato un costume da bagno Gabrielle Carteris | Ero arrabbiata

Gabrielle Carteris, nota per il suo ruolo in Beverly Hills 90210, ha recentemente spiegato il motivo della mancanza di scene in cui il suo personaggio indossa un costume da bagno. L'attrice ha condiviso che, durante le riprese, si sentiva arrabbiata riguardo a questa scelta. Questa spiegazione offre uno sguardo sulle dinamiche di produzione e sulle decisioni artistiche dietro una delle serie più iconiche degli anni '90.

L'attrice della celebre serie teen anni '90 ambientata in California ha spiegato il motivo dell'assenza di scene in cui il suo personaggio indossa un costume. Gabrielle Carteris è conosciuta principalmente per aver interpretato Andrea Zuckerman nella serie televisiva cult degli anni '90, Beverly Hills 90210. Ospite di una puntata del podcast I Choose Me dell'ex co-star Jennie Garth, l'attrice ha spiegato perché il suo personaggio non indossava mai un costume, a differenza degli altri protagonisti. Nonostante il luogo in cui era ambientata la serie tv, l'esclusiva città di Beverly Hills, nella contea di Los Angeles, in California, Andrea non ha mai indossato un costume nelle numerose scene in cui è apparsa e Gabrielle Carteris ha spiegato il motivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La star di “Beverly Hills, 90210” Gabrielle Carteris spiega perché Andrea non indossa mai il costume da bagno; Justin Bieber, decimo anniversario di Capodanno di Hailey Bieber.

