Durante un corteo a Milano in occasione dello sciopero transfemminista, un manichino raffigurante Donald Trump è stato bruciato. L’episodio si è verificato tra i partecipanti mentre la manifestazione proseguiva. Nessuna altra azione o incidente è stato segnalato, e l’evento si è svolto senza ulteriori conseguenze.

Un manichino con le fattezze di Donald Trump è stato dato alle fiamme durante il corteo organizzato a Milano in occasione dello sciopero transfemminista. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi nel corso della manifestazione che ha attraversato il centro della città, attirando l’attenzione per una protesta simbolica particolarmente dura. Il gesto è stato compiuto nel corso di un flash mob in via Turati, a poca distanza dal consolato americano, dove alcuni manifestanti – in gran parte studenti – hanno inscenato la performance di protesta. Il manichino raffigurante l’ex presidente degli Stati Uniti indossava anche una spilla con la bandiera di Israele, elemento che ha ulteriormente caricato di significato politico la scena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bruciato un fantoccio di Trump al corteo per lo sciopero a Milano

Articoli correlati

Milano, sciopero e corteo del 9 marzo: in piazza studenti e il movimento ‘Non Una di Meno’Milano, 9 marzo 2026 – Dopo il corteo organizzato da ‘Non Una di Meno’ a Milano in occasione dell'8 marzo, oggi è in programma uno sciopero generale...

Oggi lo sciopero generale di 24 ore, tutti i settori a rischio. In migliaia in corteo a RomaAGI - Oggi sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base e destinato a coinvolgere lavoratori del...

MILANO, bruciato un fantoccio di TRUMP durante il corteo per lo SCIOPERO GENERALE

Contenuti utili per approfondire Bruciato un fantoccio di Trump al...

Temi più discussi: Bruciato un fantoccio di Trump al corteo studentesco e transfemminista; Sciopero generale lunedì 9 marzo: stop a sanità e uffici, cosa succede a mezzi e trasporti; Isernia: sabato 7 marzo si parlerà della Cuaresema riproposta dall’associazione Voci e Tradizioni.

Bruciato un fantoccio di Trump al corteo per lo sciopero a Milano(ANSA) - MILANO, 09 MAR - E' stato bruciato un manichino con le fattezze di Trump con indosso la spilla di Israele durante il corteo ... notizie.tiscali.it

Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - VideoMomenti di tensione durante il corteo studentesco per l’8 marzo a Milano. Al passaggio dei manifestanti in via Turati, nei pressi del consolato degli Stati Uniti, è stato dato alle fiamme un grande fa ... adnkronos.com

Cuore bruciato, Patrizia Mercolino e papà Antonio Caliendo: “Era l’unica possibilità per salvarlo ma abbiamo pensato ‘portiamolo a casa’: a volte ci diamo la colpa di non aver seguito l’istinto”. Il figlio 11enne alla madre: fagliela pagare. Il vincitore di Sanre - facebook.com facebook

Bimbo con il cuore bruciato, chi è la mamma Patrizia Mercolino: la sua storia, il marito e i fratellini di Domenico x.com