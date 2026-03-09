Durante un corteo per lo sciopero transfemminista a Milano, un gruppo di manifestanti ha organizzato un flash mob in via Turati, vicino al consolato americano. In questa occasione, alcuni studenti hanno esposto vari striscioni con slogan come “Tutte le nostre vite valgono” e hanno bruciato un fantoccio raffigurante l’ex presidente degli Stati Uniti. L’evento si è svolto nel contesto di una manifestazione di protesta e sensibilizzazione.

Milano, fantoccio di Trump bruciato durante il corteo per lo sciopero transfemminista

