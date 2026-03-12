Fantasia e pura creatività | arriva l' officina sensoriale per realizzare piccole meraviglie

Domenica 15 marzo, al centro commerciale Le Maioliche di Faenza, si terrà un laboratorio dedicato alla creatività sensoriale, aperto a tutti. L’evento si svolgerà in due turni, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, e offrirà l’opportunità di realizzare piccole creazioni attraverso un’esperienza tattile e visiva. L’iniziativa invita i partecipanti a immergersi in un mondo di fantasia e manualità.

Domenica 15 marzo al centro commerciale Le Maioliche di Faenza si prepara una giornata di pura creatività con l'officina sensoriale, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Un semplice oggetto può diventare qualcosa di straordinario?Arriva un’esperienza di gioco creativo dove fantasia, curiosità e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Giudice: “Fantasia pura ipotizzare che Elliott fosse il proprietario del Milan”Sul proprio profilo X, l'esperto di finanza ed economia Alessandro Giudice ha commentato la notizia rilanciata questa mattina circa la richiesta di... L'ex concessionaria comprata dall'Asl per realizzare l'Officina trasfusionale del Piemonte OrientaleL'ex Autocusio di Borgomanero acquistato dall'Asl di Novara per 780mila euro, grazie ad una donazione. Una raccolta di contenuti su Fantasia e pura creatività arriva... Argomenti discussi: Quando la noia era fantasia, il tempo che cambia. Ghirlande natalizie: per decorare la casa bastano fantasia e creativitàBudget ridotto ai minimi termini e fantasia senza limiti: questi gli elementi necessari per realizzare le ghirlande natalizie che adornano le nostre dimore in occasione delle feste: ecco dunque ... tgcom24.mediaset.it ElNòs Shopping, marzo è dedicato ai bambini: inglese, invenzioni e magia firmata FrozenUn viaggio tra fantasia, apprendimento e creatività: ELNÒS Shopping inaugura un calendario di eventi speciali pensati per le famiglie e i più piccoli, ... bsnews.it