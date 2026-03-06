Giudice | Fantasia pura ipotizzare che Elliott fosse il proprietario del Milan

Su X, Alessandro Giudice ha commentato la notizia riguardante l'archiviazione dell'inchiesta aperta per alcuni aspetti legati a Elliott e alla proprietà del Milan. Il giudice ha affermato che sarebbe pura fantasia ipotizzare che Elliott fosse il proprietario del club. La vicenda riguarda specifici aspetti legati alle indagini e alle procedure legali in corso.

Sul proprio profilo X, l'esperto di finanza ed economia Alessandro Giudice ha commentato la notizia rilanciata questa mattina circa la richiesta di archiviazione della Procura di Milano per l'inchiesta riguardante gli accertamenti sul passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliott a RedBird. Di seguito vengono riportate le sue parole da X. "L'archiviazione della procura di Milano certifica il nulla. Come avevo sempre scritto in molte occasioni, era fantasia pura ipotizzare che Elliott fosse il proprietario occulto del Milan. Intanto la tesi era smentita da documenti pubblicamente consultabili, senza indagini spettacolari e strombazzate per fare clamore.