Genitori uccisi per 12mila euro | il pm chiede l’ergastolo per Luca Ricci

Un uomo è stato accusato di aver ucciso i propri genitori in Pesaro, con l’intenzione di ottenere circa 12.000 euro. Il pubblico ministero ha richiesto per lui la condanna all’ergastolo con sei mesi di isolamento diurno, considerando le aggravanti di premeditazione, motivi futili, crudeltà e il fatto che le vittime fossero i propri genitori. Il processo è in corso e le accuse sono state formalizzate.

Pesaro, 11 marzo 2026 – Ergastolo con sei mesi di isolamento diurno, con le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi, della crudeltà e del fatto che le vittime erano i suoi genitori. È la condanna chiesta dal pubblico ministero Maria Letizia Fucci davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Pesaro per Luca Ricci, 50 anni, imputato per il duplice omicidio del padre Giuseppe Ricci, 75 anni, e della madre Luisa Marconi, 70. Per l’accusa il movente sarebbe stato economico: dodicimila euro da trovare entro la mattina del 24 giugno 2024 per evitare che i genitori venissero sfrattati dalla casa acquistata all’asta. Nella lunga requisitoria, nel corso dell’udienza in corso di svolgimento questa mattina in tribunale a Pesaro, il pm ha ricostruito le ore della tragedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Genitori uccisi per 12mila euro: il pm chiede l’ergastolo per Luca Ricci Articoli correlati Leggi anche: Omicidio di via Tiraboschi: “Gelosia ossessiva e stregoneria”, il pm chiede l’ergastolo per Sadate Djiram Il delitto di Sharon Verzeni: "Uccisa per un capriccio". Il pm chiede l’ergastoloTre ore di requisitoria in cui il pm Emanuele Marchisio ha ricostruito in maniera "chirurgica" e appassionata le tappe dell’omicidio di Sharon...