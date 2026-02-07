Udine | Corte d’Appello conferma l’ergastolo per l’omicidio di Luca Tisi ucciso con 85 coltellate in Galleria Alpi

La Corte d’Assise d’Appello di Trieste ha confermato l’ergastolo per Bruno Macchi, condannato per l’omicidio di Luca Tisi. Il senzatetto di 58 anni è stato ucciso con 85 coltellate all’alba del 15 aprile scorso in Galleria Alpi, a Udine. La sentenza chiude un lungo iter giudiziario, confermando la gravità del gesto e la condanna definitiva per l’autore del delitto.

L'ergastolo per Bruno Macchi è stato confermato dalla Corte d'Assise d'Appello di Trieste per l'efferato omicidio di Luca Tisi, il senzatetto di 58 anni brutalmente ucciso con ottantacinque coltellate all'alba del 15 aprile 2023 in Galleria Alpi, a Udine. La sentenza, giunta al termine di un lungo e complesso iter giudiziario, ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dell'uomo, confermando integralmente la condanna già emessa nel settembre 2024 dalla Corte d'Assise di Udine. Un verdetto che chiude, almeno in via definitiva, un capitolo di violenza insensata che ha scosso profondamente la comunità udinese e ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.

