I ladri maldestri alle Poste di Ottaviano | fanno esplodere il bancomat per rubarlo ma il colpo non riesce
A Ottaviano, nel Napoletano, alcuni ladri hanno tentato di far esplodere un bancomat presso un ufficio postale per impossessarsene. Tuttavia, il loro tentativo è fallito, impedendo il furto. L’episodio si è verificato recentemente, suscitando attenzione sulla sicurezza degli sportelli automatici nella zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.
I ladri fanno esplodere il bancomat di un ufficio postale per rubarlo. Ma non ci riescono. È accaduto a Ottaviano, nel Napoletano.
I ladri maldestri alle Poste di Ottaviano: fanno esplodere il bancomat per rubarlo, ma il colpo non riesce.
