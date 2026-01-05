I ladri maldestri alle Poste di Ottaviano | fanno esplodere il bancomat per rubarlo ma il colpo non riesce

A Ottaviano, nel Napoletano, alcuni ladri hanno tentato di far esplodere un bancomat presso un ufficio postale per impossessarsene. Tuttavia, il loro tentativo è fallito, impedendo il furto. L’episodio si è verificato recentemente, suscitando attenzione sulla sicurezza degli sportelli automatici nella zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.