esplode il bancomat di notte ma il colpo fallisce banditi in fuga senza soldi

Un’esplosione notturna ha danneggiato il bancomat di Santa Maria degli Angeli, causando il fallimento del tentativo di furto. La banda di ladri ha fatto detonare l’ordigno alle 3, danneggiando la filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Becchetti. I malviventi sono scappati senza aver portato via soldi né aver causato altri danni evidenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Assisi, 23 febbraio 2026 - Un gran botto, alle 3 di notte, ha svegliato la zona centrale di Santa Maria degli Angeli: una banda di ladri ha fatto esplodere il bancomat della filiale locale del Monte dei Paschi di Siena, in via Becchetti, poco lontano dalla Basilica della Porziuncola. Ma il malfunzionamento del congegno (è stata usata la tecnica della “marmotta“, utilizzatissima nei colpi notturni agli sportelli automatici) ha impedito ai ladri di prendere i soldi. Un boato che ha fatto scattare subito l’allarme con l’intervento della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi e dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Assalto nella notte: esplosione e fuga, ma a mani vuote. Fallisce il colpo al bancomat

Assalto con la "marmotta" al The Space: esplode il bancomat, ma il colpo fallisce

