Famiglia uccisa dal monossido un guasto alla caldaia possibile causa della tragedia

Una famiglia di Porcari è stata trovata morta nella loro casa di via Galgani, nella frazione di Rughi. La tragedia si è consumata ieri sera, poco prima delle 22. I soccorritori arrivati sul posto hanno trovato i corpi senza vita e stanno cercando di capire cosa abbia causato il decesso. La prima ipotesi degli investigatori è un guasto alla caldaia che avrebbe prodotto monossido di carbonio, una sostanza velenosa. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della morte.

(Adnkronos) – Tragedia nella serata di ieri, martedì 4 febbraio, poco prima delle 22, in via Galgani, nella frazione di Rughi, nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. Quattro persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare di origine albanese, hanno perso la vita a causa di esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una caldaia malfunzionante. Le vittime sono il padre di 48 anni, la madre di 43, il figlio di 22 anni e la figlia di 15. In gravi condizioni il fratello del capofamiglia, che nel tentativo di prestare soccorso ai familiari è rimasto seriamente intossicato ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cisanello a Pisa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Famiglia Uccisa Famiglia intossicata dal monossido, salvati i genitori e il figlio di 8 anni: trovato un guasto alla caldaia Una famiglia di tre persone è stata colpita da un’intossicazione da monossido di carbonio nell’abitazione, fortunatamente salvata grazie all’intervento tempestivo. Guasto alla caldaia, una famiglia in ospedale per intossicazione da monossido: soccorsi anche due bimbi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Famiglia Uccisa Argomenti discussi: Intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio: padre madre e figli di 22 e 15 anni; La caldaia difettosa e l'allarme dato dallo zio. Una strage tra le mura di casa, intera famiglia uccisa dal monossido; Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, 4 morti: marito, moglie e due figli di 22 e 15 anni; Famiglia uccisa da monossido di carbonio a Lucca: 4 vittime. Lucca, una famiglia uccisa dal monossido di carbonio: trovati morti in casa madre, padre e i due figliUna famiglia è deceduta nella propria abitazione a Porcari, in provincia di Lucca, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio ... dire.it Famiglia uccisa dal monossido, un guasto alla caldaia possibile causa della tragediaDeceduti padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. Grave lo zio. Due carabinieri, entrati in casa per cercare di salvare la famiglia di Porcari, sono rimasti intossicati Tragedia nella serata di ieri, ... adnkronos.com Campi Flegrei. . YLENIA MUSELLA UCCISA A 22 ANNI IN LITE IN FAMIGLIA, A NAPOLI ARRESTATO IL FRATELLO HA CONFESSATO facebook Uccisa a 22 anni, forse una lite in famiglia. A Napoli si cerca il fratello x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.