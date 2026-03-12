Famiglia nel bosco uno dei bimbi in sciopero della fame

Una famiglia si trova nel bosco, e uno dei due gemelli ha deciso di non mangiare più, annunciando di voler restare a digiuno fino al ritorno della madre. La situazione si è manifestata questa mattina, quando il bambino ha comunicato la sua intenzione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle eventuali azioni successive.

Uno dei due gemelli ha annunciato che non mangerà fino a quando non tornerà la madre. Il Garante per l'Infanzia: "Avviare verifiche" Uno dei due gemelli della famiglia nel bosco avrebbe cominciato stamattina lo sciopero della fame, annunciando che non mangerà fino a quando non tornerà la madre. È quanto apprende l'Ansa da fonti vicine ai genitori dei bambini che, dallo scorso 20 novembre, sono ospiti in una casa famiglia di Vasto. La mamma dei piccoli, Catherine Birmingham, è stata allontanata dalla struttura a seguito di un'ordinanza emessa nei giorni scorsi dal Tribunale per i minori de L'Aquila. La decisione del piccolo, che ha compiuto 7 anni da pochi giorni, desta preoccupazione.