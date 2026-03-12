Una famiglia del bosco coinvolge un bambino che ha deciso di iniziare uno sciopero della fame fino al ritorno della madre. Venerdì scorso, il Tribunale dei minori dell'Aquila ha emesso un'ordinanza che ha portato all'allontanamento della donna dalla famiglia. La situazione ha attirato l'attenzione dei media locali, mentre si attendono sviluppi sulla vicenda.

Con ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila, la donna è stata allontanata venerdì scorso dalla struttura di Vasto, in provincia di Chieti, in cui i figli sono ospitati dal 20 novembre. Cioè da quando, con altra ordinanza, il Tribunale minorile ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia. Il caso è scoppiato a seguito di un’intossicazione alimentare curata in ospedale, dove il personale ha segnalato la famiglia ai servizi sociali.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia del bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame finché non torna la madre

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, uno dei bambini in sciopero della fame in attesa del ritorno della madreSecondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla cosiddetta ‘famiglia del bosco’, uno dei tre bambini, in particolare uno dei due gemelli,...

Famiglia nel bosco, le numerose liti tra i genitori e ora lo sciopero della fame dei bimbiLo strappo finale tra Catherine Birmingham e i suoi tre figli ha i contorni di una ferita aperta che fatica a rimarginarsi, nonostante il rigore...

Famiglia nel bosco, il tribunale separa la madre dai figli.

Una selezione di notizie su Famiglia del bosco uno dei bimbi in...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti); Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini.

Famiglia del bosco, che cosa potrà succedere ora. L’avvocato: «Il diritto del minore è restare nella famiglia d’origine quando possibile. L’adozione è l’ultima ...Per capire meglio quali siano i passaggi giuridici ancora possibili e quali scenari potrebbero aprirsi nei prossimi mesi, abbiamo intervistato Michela Scafetta ... vanityfair.it

Famiglia nel bosco, Rosnati: «È una storia drammatica che tocca l’umano. Evitiamo le tifoserie»Bambini della famiglia del bosco separati dalla madre: il dolore e le sfide di una situazione complessa, tra clamore mediatico e decisioni giudiziarie. famigliacristiana.it

Nordio: "La famiglia del bosco Improprio anticipare un giudizio". La zia dei bambini: "Intervenga qualcuno perché questa è follia". #ANSA - facebook.com facebook

Nordio: "La famiglia del bosco Improprio anticipare un giudizio". La zia dei bambini: "Intervenga qualcuno perché questa è follia" #ANSA x.com