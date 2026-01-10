Bimbi nel bosco mamma Catherine rischia di essere allontanata dalla casa famiglia | Rigida e non collabora

Catherine Birmingham, madre di tre bambini che vivono nel bosco, rischia di essere allontanata dalla casa famiglia di Vasto. La donna è accusata di non collaborare e di comportamenti considerati rigidi, situazione che ha suscitato preoccupazione tra le autorità e le persone coinvolte. La vicenda evidenzia le difficoltà e le tensioni legate alla tutela dei minori e alla gestione delle situazioni familiari complesse.

Potrebbe essere allontanata dalla casa famiglia di Vasto dove si trovano i tre figli Catherine Birmingham, la mamma dei tre bimbi del bosco. Ieri la tutrice, l'avvocata Maria Luisa Palladino, gli assistenti sociali e i responsabili della struttura si sono incontrati per definire un piano educativo, ma una decisione sembra che sarà presa solo la prossima settimana.

