Famiglia del bosco la reazione dei figli dopo la separazione | Alla mamma hanno detto questo

Dopo la separazione dalla madre, i figli della famiglia del bosco hanno reagito con parole che hanno fatto discutere. La situazione, che da settimane tiene banco nelle cronache, si arricchisce di nuovi dettagli e sviluppi. Le dichiarazioni dei bambini hanno attirato l’attenzione di chi segue da vicino il caso, creando ulteriori punti di attenzione sulla vicenda.

Famiglia del bosco, arrivano sviluppi preoccupanti dopo la separazione dei figli dalla madre. Il caso che da settimane domina le cronache continua a registrare nuovi capitoli. L'attenzione si concentra soprattutto sui bambini, tre piccoli – la bambina di 8 anni e i due gemelli maschi di 6 – allontanati dalla mamma Catherine Birmingham dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. La separazione non è stata affatto semplice. Il 6 marzo Catherine ha dovuto lasciare la struttura protetta dove si trovava dal 20 novembre scorso insieme ai figli, dopo un'ordinanza del giudice che la descrive come "ostile e squalificante". Nel momento dell'addio i bambini avrebbero reagito con grande disperazione.

