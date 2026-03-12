Famiglia nel bosco i bambini restano a Vasto | non ci sono strutture disponibili in Abruzzo

A Vasto, tre bambini della famiglia nel bosco di Palmoli, due gemelli di 6 anni e una bambina di 8 anni, rimangono nella casa famiglia locale, poiché in Abruzzo non ci sono strutture disponibili per il loro inserimento. La decisione riguarda i figli di Nathan Trevillon e Catherine Birmingham, che attualmente sono ospiti della struttura. La permanenza dei bambini nella casa famiglia proseguirà almeno fino a nuovi aggiornamenti.

Tre strutture contattate ne avrebbero rifiutato l'accesso; i tre piccoli, allontanati dall'abitazione dei genitori a novembre, sono stati separati dalla madre la scorsa settimana Restano nella casa famiglia di Vasto, almeno per il momento, i tre bambini della “famiglia nel bosco” di Palmoli, due gemelli di 6 anni e una bambina di 8 anni, figli di Nathan Trevillon e Catherine Birmingham. Come riporta Lapresse, pare che altrove non ci sarebbe possibilità di accogliere i tre bambini, dato che tre strutture contattate ne avrebbero rifiutato l'accesso. I piccoli erano stati separati dai genitori lo scorso 20 novembre, perché il casolare in cui abitavano era sprovvisto di servizi igienici e ai piccoli non sarebbe stata garantita una sufficiente istruzione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

