Tre bambini appartenenti alla famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, sono attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, sempre in provincia di Chieti. Non sono disponibili altre strutture in regione per il loro ricovero. La famiglia vive attualmente nel bosco, ma i bambini sono stati temporaneamente trasferiti in questa sistemazione.

I tre bambini della famiglia del bosco di Palmoli (Chieti) restano per il momento nella casa famiglia di Vasto (Chieti). Da ambienti vicini alla famiglia emerge che altrove non ci sarebbe possibilità di accogliere i tre bambini. Le direzioni di tre strutture contattate avrebbero rifiutato l’accesso. I minori, due gemelli di 6 anni e una bambina di 8 anni, sono stati separati dai genitori, Nathan Trevillon e Catherine Birmingham, lo scorso 20 novembre perché il casolare in cui abitavano era sprovvisto di servizi igienici e ai piccoli non sarebbe stata garantita una sufficiente istruzione. Un’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila la scorsa settimana ha disposto il trasferimento dei piccoli in altra struttura e in Abruzzo non ci sarebbe possibilità di accoglierli nelle strutture contattate finora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, i bambini per ora restano a Vasto: non ci sono altre strutture in Abruzzo

Articoli correlati

Leggi anche: Famiglia del bosco, reclamo rigettato dalla Corte d'Appello: i bambini restano nella struttura di Vasto

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta ricorso, bambini restano nella casa famiglia, Salvini: "Vergogna, i figli non sono dello Stato"

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura di Vasto - 19/12/2025

Tutti gli aggiornamenti su Famiglia nel bosco i bambini per ora...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, il padre: Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e proteste; Famiglia nel bosco: i dissidi tra genitori (dai vaccini agli assistenti). Lei è inflessibile, lui media e il tribunale lo promuove; Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini; Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori del ministero.

Famiglia nel bosco, ddl della maggioranza sugli allontanamenti: ecco cosa prevedeSubordinare il provvedimento di allontanamento dei minori dalla famiglia a una consulenza tecnica d’ufficio resa da specialisti in parte esterni al tribunale. Ruota intorno a ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, Brambilla presenta una proposta di legge sugli allontanamentiRidurre la possibilità di errori ed evitare che le conclusioni del giudice si fondino solo sulla relazione dei servizi sociali. tgcom24.mediaset.it

Muore a 34 anni stroncata da una breve malattia, lo strazio di famiglia e amici: «Lascerai per sempre un vuoto immenso» - facebook.com facebook

Il quieto vivere, Matarrese porta sullo schermo la guerra della sua famiglia. Anteprima a Torino al cinema Massimo con il regista e il cast #ANSA x.com