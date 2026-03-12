Famiglia nel bosco arriva la smentita | Nessuno sciopero della fame

La garante dell’infanzia per l’Abruzzo e la psicologa della struttura hanno dichiarato che il presunto sciopero della fame di uno dei tre bambini della famiglia nel bosco non si è verificato. La notizia era circolata nei giorni scorsi, ma entrambe le figure hanno confermato che i minori non stanno partecipando a nessuna forma di protesta alimentare. Non ci sono altri dettagli sui bambini o sulla famiglia.

Viene smentito sia dalla garante dell’infanzia per l’Abruzzo che dalla psicologa della struttura il presunto sciopero della fame di uno dei tre bambini, uno dei due gemelli, della famiglia del bosco. «Sono stata personalmente in visita presso la casa famiglia che ospita i tre fratellini. Ho pranzato con loro lunedì 9 e nuovamente mercoledì 11, giornata in cui era presente il padre Nathan, condividendo il pasto allo stesso tavolo e potendo quindi constatare direttamente la situazione. Alla luce di quanto verificato, non risulta alcuno sciopero della fame da parte dei bambini», ha dichiarato l’avvocato Alessandra De Febis, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo. 🔗 Leggi su Open.online

