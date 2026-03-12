Una famiglia nel bosco è al centro di un'indagine dopo che è stata segnalata una presunta protesta di uno dei bambini, che avrebbe digiunato. La Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha dichiarato di aver ricevuto la segnalazione e di voler verificare i fatti. La situazione riguarda una casa famiglia coinvolta in questa vicenda.

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in merito alla situazione nella casa famiglia, ha affermato: "Abbiamo ricevuto questa segnalazione e intendo verificare i fatti" Dopo l‘allontanamento dalla struttura protetta della madre della “Famiglia nel bosco“, Catherine Birmingham, uno dei suoi tre figli avrebbe scelto di iniziare uno sciopero della fame. La notizia, riportata da LaPresse, cita fonti vicine alla famiglia, le quali sostengono che uno dei due gemelli avrebbe dichiarato di non voler più mangiare finché non gli sarà consentito rivedere la madre. La Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, giunta a Vasto presso la casa famiglia, ha commentato: “Ci è giunta questa informazione sul bambino che si rifiuterebbe di mangiare; voglio approfondire la situazione“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco: presunto sciopero della fame di uno dei bambini

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, uno dei bambini in sciopero della fame in attesa del ritorno della madreSecondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla cosiddetta ‘famiglia del bosco’, uno dei tre bambini, in particolare uno dei due gemelli,...

Famiglia nel bosco, uno dei tre bambini non vuole mangiare più. «Sciopero della fame finché non torna la madre»Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla famiglia del bosco, uno dei tre bambini, uno dei due gemelli, avrebbe cominciato stamane lo...

Famiglia nel bosco: Sciopero della fame! Vogliono dichiararli pazzi - La Zanzara 23.12.2025

Altri aggiornamenti su Famiglia nel bosco presunto sciopero...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco. L'avvocato: procedimento graduale, per l'allontanamento servono gravi elementi; Blog | Nella storia della famiglia nel bosco vedo una grave inadeguatezza delle istituzioni di tutela; Famiglia nel bosco, la madre è stata allontanata: La sua presenza blocca gli interventi ed è dannosa per l’equilibrio emotivo dei bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato; Decisione drastica per la famiglia nel bosco: La madre va allontanata dai figli.

Famiglia nel bosco: uno dei bambini smette di mangiare dopo l’allontanamento della madreCaso della Famiglia nel bosco: uno dei gemelli avrebbe iniziato uno sciopero della fame dopo l’allontanamento della madre. blogsicilia.it

Famiglia nel bosco al centro della protesta, folla in piazza contro le presunte violenze sui bambiniFiaccolata per i bambini del bosco e scontro sulle decisioni del Tribunale A Palmoli, in provincia di Chieti, decine di cittadini si sono radunati d ... assodigitale.it

Uno dei bimbi della Famiglia nel Bosco non mangia più - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame in casa famiglia fino al ritorno della madre x.com