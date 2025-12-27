"Non avro' pace fino a quando non riusciremo a trovare un modo legale per riportare a casa i bambini" della famiglia nel bosco. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega a Radio Liberta'. "Stiamo facendo come Lega una profonda riflessione sul ruolo dell'assistente sociale e del giudice minorile", ha aggiunto. Su questo "la politica ha il dovere di lavorare". "Devono essere figure che intervengono per salvare bambini e ricomporre famiglie, non per strappare bambini e separare e distruggere famiglie", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Famiglia nel bosco, Salvini: "Riflessione su assistenti sociali"

Leggi anche: Famiglia nel bosco ancora divisa, Salvini: "Assistenti sociali e giudici vadano nei campi rom"

Leggi anche: Bambini tolti alla famiglia nel bosco, Nordio: "Atto grave, valuteremo" | Salvini: "Giudici e assistenti sociali non rompano le scatole"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Famiglia nel bosco, Salvini: Separarli a Natale violenza di Stato senza senso; Famiglia nel bosco, Roccella: «Faremo tutto ciò che è possibile per cambiare il sistema»; Famiglia nel bosco, Salvini: Separarli a Natale violenza di Stato senza senso; OPERAI CADUTI DALL'IMPALCATURA A SAN SALVO: LA CGIL, LA SICUREZZA SUL LAVORO NON E' UN' OPZIONE.

Famiglia nel bosco, Salvini: "Riflessione su assistenti sociali" - "Non avro' pace fino a quando non riusciremo a trovare un modo legale per riportare a casa i bambini" della famiglia nel bosco. msn.com