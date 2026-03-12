Famiglia nel bosco bimbo in sciopero della fame finché non torna la mamma

Una famiglia residente in un'area boschiva è al centro di un episodio che coinvolge un bambino che ha deciso di non mangiare più. Il giovane avrebbe dichiarato di voler continuare a digiunare finché non gli sarà concesso di riunirsi con la madre, Catherine Birmingham. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità e delle persone che vivono nella zona.

Uno dei bambini della famiglia nel bosco avrebbe cominciato lo sciopero della fame e sarebbe intenzionato a portarlo avanti finché non gli sarà permesso di tornare insieme alla madre, Catherine Birmingham. La storia comincia lo scorso novembre, quando il tribunale dei minori dell'Aquila decide di allontanare tre bambini di 6 e 8 anni dai genitori Nathan e Catherine Trevallion, giudicando inadeguato il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli in cui stavano crescendo. Di lì il trasferimento dei piccoli in una struttura protetta di Vasto, nella quale era stato concesso anche alla madre di andare. Qualche giorno fa l'ennesima svolta: la mamma allontanata dalla casa famiglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

