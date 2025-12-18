Famiglia sotto sfratto a Milano | Fuggiti dalla guerra con una bimba piccola ci hanno tagliato luce e gas

18 dic 2025

Una famiglia ucraina, scappata dalla guerra e arrivata a Milano, si trova ora sotto sfratto. Dopo aver ristrutturato una casa popolare Aler, sono stati colpiti da tagli di luce e gas, lasciandoli in una situazione difficile. La storia di Andrej, che ha dedicato ogni sforzo a ricostruire il proprio rifugio, mette in luce le sfide di chi cerca una nuova vita in Italia.

Andrej a Fanpage.it: "In fuga dall'Ucraina siamo entrati in una casa popolare Aler: prima era distrutta, l'ho messa a posto io. Ora non sappiamo dove andare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

