Famiglia sotto sfratto a Milano | Fuggiti dalla guerra con una bimba piccola ci hanno tagliato luce e gas

Una famiglia ucraina, scappata dalla guerra e arrivata a Milano, si trova ora sotto sfratto. Dopo aver ristrutturato una casa popolare Aler, sono stati colpiti da tagli di luce e gas, lasciandoli in una situazione difficile. La storia di Andrej, che ha dedicato ogni sforzo a ricostruire il proprio rifugio, mette in luce le sfide di chi cerca una nuova vita in Italia.

LA FAMIGLIA DEL BOSCO ANCORA SOTTO ATTACCO DEL SISTEMA! Questa meravigliosa famiglia sta subendo una gravissima ingiustizia! La famiglia del bosco è stata separata e attaccata ingiustamente, non c'erano neanche i presupposti per poterlo fare - facebook.com facebook

Raffaello Sacra Famiglia sotto la quercia dettaglio x.com

