In un mese, la Polizia ha emesso 18 ammonimenti a persone ritenute responsabili di comportamenti violenti nei confronti delle donne. Questo intervento si inserisce nelle iniziative di contrasto alla violenza di genere durante la Giornata Internazionale della Donna, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Nell’ambito dell’attività di contrasto alla violenza contro le donne, il Questore della Provincia di Avellino ha adottato lo scorso mese n. 18 provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’art. 3 del D.L. 932013 (violenza domestica). Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi, sono stati altresì adottati n. 16 provvedimenti di avviso orale e n. 38 misure di allontanamento con foglio di via obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia per furti in abitazione, spaccio di sostanze stupefacenti e truffe agli anziani. In particolare, sono stati emessi dal Questore della Provincia di Avellino n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stretta contro la violenza sulle donne: 18 ammonimenti in un mese

