Trasforma la casa in un arsenale | armi clandestine e cartucce da guerra a Latina
Il nome di Latina si collega a un’operazione della polizia di Stato che ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di armi clandestine e munizioni da guerra. La scoperta è avvenuta durante un blitz in un appartamento nel quartiere Borgo Carso, dove gli agenti hanno trovato un vero e proprio arsenale domestico. L’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine, aveva trasformato la sua abitazione in un deposito di armi illegali, nascondendo diverse pistole, fucili e cartucce di grosso calibro.
Latina, 17 febbraio 2026 – Un’operazione della polizia di Stato di Latina, svolta nell’ambito delle attività di controllo del territorio e delle verifiche su soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è conclusa con un arresto per detenzione abusiva di armi. Nella mattinata odierna gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti dell’uomo. Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato armi, parti di armi, munizionamento di diversi calibri – comprese cartucce classificate come da guerra – oltre a componenti e strumenti ritenuti utilizzabili per la modifica e la riparazione delle armi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Trasforma i domiciliari in un 'bunker', in casa e nel garage un arsenale di armi rubate e drogaUn soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per scontare la pena è stato scoperto aver trasformato la propria abitazione e il garage in un deposito clandestino di armi e droga, creando un vero e proprio arsenale nascosto nel proprio domicilio.
Calabria, scoperto in Aspromonte arsenale con armi da guerra e razzi anticarro I Carabinieri di Bianco, in Calabria, hanno scoperto un arsenale composto da armi da guerra, esplosivi e munizioni, durante un'operazione nelle zone impervie dell'Aspromonte e in immobili abbandonati della Locride.
